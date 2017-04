Rae Sremmurd mérite le titre de ''Black Beatles'' !

Le groupe vient de faire de ce son un single de…

Slim Jxmmi et Swae Lee sont bel et bien dans la cour des grands malgré leurs jeunes âges. Âgés de 25 et 22 ans, les deux frères du Mississippi sont devenus en peu de temps l'un des groupes les plus en vogue.

Rae Sremmurd a en partie décollé grâce au single "Black Beatles" devenu un tube grâce au mannequin challenge. Leur musique connue dans le monde entier et comptabilisant plus de 477 millions de vues sur Youtube vient d'être certifiée quintuple single de platine avec plus de cinq millions d'équivalents ventes et stream. Rien d’étonnant quand on sait que le titre est resté sept semaines numéro 1 des charts aux USA.

Un succès énorme pour ce jeune groupe dans le game depuis moins de deux ans qui ont encore toute la vie devant eux !