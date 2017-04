Il dépouille les gens à Coachella !

Il s'est mis bien, mais pas longtemps…

Alors qu'on a vu Ademo de Pnl se faire interdire l'accès aux USA suite à son casier judiciaire, les États-Unis devrait peut-être se concentrer sur leurs propres citoyens avant de s'en prendre aux autres.

En effet, le new-yorkais Reinaldo de Jesus Henao s'est fait arrêter par les forces de l'ordre pour avoir dérobé une centaine de téléphones portables lors de la grand-messe musicale de Coachella en Californie. Des dizaines et des dizaines de festivaliers ont utilisé l'application "Find my Phone" afin de suivre la trace de leur téléphone, la géolocalisation a permis de retrouver cet homme de trente-six ans et de l'interpeler.

La sécurité de l'évènement s'est occupé de garder Reinaldo de Jesus Henao en attendant l'arrivée des forces de l'ordre. Selon le sergent Dan Marshall, le sac à dos de l'individu contenait plus de cent téléphones portables. Détenu pour suspicion de "vol de grande envergure", l'auteur des faits a été libéré assez rapidement après une caution de dix mille dollars.