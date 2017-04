Vald va rééditer ‘’Agartha’’ !

​Vald va ressortir une nouvelle édition de ‘’Agartha’’.

Le succès a ouvert ses portes à Vald cette année. Depuis la sortie de son album ‘’Agartha’’, Vald a pu être invité sur tous les plateaux télés, en étant même validé par Claire Chazal. De plus en plus de monde connait Vald, et le MC compte bien surfer sur cette notoriété pour continuer à faire connaître sa musique.

Après un disque d’or, atteint il y a trois semaines, le rappeur d’Aulnay compte bien remettre ça le plus vite possible, avec une réédition de son album ‘’Agartha’’. On n’en sait aujourd’hui pas plus sur le contenu de cette réédition, qu’il a annoncée sur son compte Twitter.

On sait juste que la pochette pourrait être changée, comme semble l’indiquer la photo postée sur les réseaux sociaux, et que le projet pourrait aussi compter quelques inédits.

On a hâte d’entendre des nouveautés de la part du rappeur le plus perché du 93. Et vous ?