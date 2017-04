Diego Simeone l'avait annoncé !

Les Foxes ne sont pas ici par hasard...

Le fait de ne pas encaisser de but à domicile est-il crucial mercredi ?

« Je ne m'attends pas à un score fleuve au vu des caractéristiques des deux équipes. Il y aura beaucoup de travail, de constance et de concentration. Ce sera un match très accroché à l'aller comme au retour. Et cela se décantera chez eux. »

Ce sont les mots de Diego Simeone avant le quart de finale de mercredi dernier, entre Leicester et l’Atletico Madrid. Deux équipes au profil très défensif qui ont livré une guerre très fermée dans un Vincente Calderon bouillant ou les colchoneros se sont imposés finalement 1-0 grâce à un but d’Antoine Griezmann sur penalty. Tout reste ouvert dans cette double confrontation, l’entraineur argentin le sait et se méfie des Foxes…

« Leicester est très bien, joue avec une intensité qui se rapproche de celle de l'an dernier. Je ne comprends pas pour quelles raisons l'équipe qui joue à l'extérieur lors du second match a trente minutes de plus pour marquer un but qui compte double. Je répète ce que j'ai dit avant le match aller, avec les caractéristiques de notre rival, les notres, nous sommes très ressemblants, ce ne sera pas différent du match en Espagne : cela résultera sur un match très dur, avec un résultat serré et fermé. Les détails seront déterminants pour l'une ou l'autre équipe. »

« La meilleure chose qu'a faite ce groupe est être compétitif. Dans chaque match joué ils font la différence et c'est un point important pour notre groupe. Nous allons rencontrer une ambiance chaude, Leicester est fort devant ses supporters et nous voulons pouvoir répondre présent et aller chercher la qualification. Je comprends que nous sommes très semblables, que l'éliminatoire allait se résoudre en Angleterre et les équipes ne changent pas durant la saison. Nous sommes une équipe forte à domicile, eux ils sont forts chez eux. Leicester est une équipe très travailleuse et très équilibrée. »