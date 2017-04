Sofiane dévoile la tracklist de ‘’Bandit Saleté’’ !

​Fianso a dévoila lé composition de son album, avec quelques beaux feats!

On le sait, ‘’Bandit Saleté’’, le prochain album de Sofiane, sortira le 12 Mai prochain. Mais depuis quelques jours, il est également possible de précommander le projet sur iTunes. Et en se rendant sur la plateforme de téléchargement, surprise, vous pouvez découvrir la tracklist complète du projet !

On jette directement un œil du côté des featurings : YL, Hornet la Frappe et GLK, que des kickeurs donc, puis Bakyl et Samat, encore des kickeurs. On se dit donc que l’ambiance du second album de Fianso sera encore plus street et plus agressive que pour le premier, et on a hâte de voir ça !

On retrouve évidemment ‘’Toka’’, ‘’Bandit Saleté’’, et ‘’Mon ptit loup’’, les extraits qui sont déjà sortis. Et surtout, on a hâte de voir à quoi ressemblera la piste numéro 13, nommée ‘’Marion Maréchal’’, qui annonce de belles saletés…

Qu’en pensez-vous ?