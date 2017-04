Drake aurait-il mis une fan enceinte ?

La jeune femme a incendié le rappeur sur Instagram.

L'artiste de l'année toutes catégories confondues s'est mis dans de beaux draps. Lors de sa tournée Européenne, le chanteur/rappeur le plus célèbre du moment aurait mis enceinte une jeune femme New-Yorkaise du nom de Layla Lace.

Cette demoiselle aux formes très généreuses s'est exprimée sur son compte Instagram sur le fait que Drake l'aurait mis enceinte. Un long message où la vixen Layla Lace a fait part de sa colère et qu'elle n'hésite pas à mettre plus bas que terre !

On vous laisse découvrir les captures d'écrans de ses messages privés avec Drake ainsi que son récit, la jeune femme aurait même des documents médicaux prouvant sa grossesse. On attend la réponse de Drizzy avec impatience !

« Donc je pense qu’à cette époque, c’est normal que lorsque tu annonces à un mec que tu es enceinte, il ne répond plus à tes appels !!!! Une leçon que je viens d’apprendre avec cette situation, c’est de ne plus jamais être si naïve quand un homme ne te respecte pas !!! (…) C’est juste incroyable comme cet homme m’a menti et blessé sans aucune raison. Quand tu pardonnes et acceptes, sachez qu’il s’agit de Drake (@champagnepapi) qui continue à me traiter comme de la merde !!! J’aurais dû courir, mais je suis tombée amoureuse du "Mec Bien" pour qui ce trou du C*L se fait passer.

C’est une #Fraud. Je n’ai jamais dit "Non" à cet homme. Je faisais tout ce qu’il me disait de faire. Je ne lui ai JAMAIS demandé un centime, car je m’assume seule. J’aurais dû me souvenir que cet homme était un acteur, pourquoi suis-je tombée pour ces bêtises !!! J’ai horreur de laver mon linge sale en public, mais ces jours-ci, on ne te respecte que lorsque tu es sale et vulgaire. VA TE FAIRE F**TRE DRAKE !!! Toi et moi savons à quel point j’étais correcte avec toi. C’est comme cela que tu traites toutes les p*tes arrivistes qui sont sur ta b*te !!! Et pas les femmes qui ne prennent même pas de tes nouvelles. Juste respecte moi, c’est tout ce que je demande de RESPECT ! (…) »