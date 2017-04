Rohff rend visite à un enfant malade !

​Rohff, le rappeur au grand cœur.

Alors qu’il est en ce moment en plein travail, notamment sur la confection de son nouvel album qui devrait sortir dans pas longtemps (un extrait est attendu avant la fin du mois), le rappeur Rohff n’oublie pas les choses importantes.

C’est ainsi qu’il a rendu visite à un jeune homme très malade, sous chimiothérapie si on en croit la publication du rappeur, afin de lui envoyer un peu de force. Rohff a même posté une petite vidéo de leur rencontre sur son compte Facebook, vidéo qui est rapidement devenue virale.

On espère que la rencontre a remis un peu de joie dans le cœur du jeune homme, et on lui envoie nous aussi toute la force possible, en espérant qu'il finisse bientôt sa thérapie et que tout se passe bien.