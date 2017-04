Christine and the Queens est QLF !

​La chanteuse a soutenu les membres du groupe PNL…

On savait que Christine and The Queens était une grande fan de rap. Elle avait notamment fait un duo remarqué avec Booba l’année dernière, duo qui avait beaucoup fait parlé sur la Toile ou même chez les rappeurs. Elle avait même répondu aux critiques venant de toutes parts : les fans de rap reprochaient à Booba d’avoir collaboré avec cette chanteuse pop, perdant un peu de street cred, quand les fans de la chanteuse l’accusaient d’avoir fait un feat avec un ‘’rappeur misogyne violent et stupide’’ et ainsi de suite.

C’est maintenant à son tour de prendre position pour défenre et soutenir PNL. Rappelons les faits : Ademo n’a toujours pas pu se rendre aux USA, car l’administration américaine ne le laisse pas entrer, en raison de son passé, ce qui a inspiré un tweet de soutien à la chanteuse.

Elle a même partagé peu de temps après un débat ‘’bouillant’’, toujours au sujet des deux frères du 91. En plus d’être fan de rap, la chanteuse semble avoir un certain humour !