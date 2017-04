Quand Özil devait rejoindre le FC Barcelone.

Découvrez les raisons pour lesquels le joueur a choisi

Ce qu’il faut savoir c’est que le talentueux allemand aux grands ‘yeuz’ était l’un des joueurs les plus suivis pour son importance au sein de l’effectif lors de la Coupe du monde 2010. Il était tout aussi impressionnant avec son club, qui à cette période était le Werder Brême. Le FC Barcelone, sur le dossier, était sûr de pouvoir faire venir le faire venir jusqu’au moment où par grande surprise, le milieu opte pour un transfert dans le club rival, le Real Madrid. Une décision qu’il justifie par l’attitude de Pep Guardiola.

« Arsenal était intéressé pour me recruter après la Coupe du monde 2010, tout comme Manchester United, le Bayern Munich, Barcelone et le Real Madrid.

Mon agent s'est assis avec le Bayern pour discuter d'un transfert. Le club m'a fait part de ses projets et de comment ils avaient l'intention de m'utiliser dans l'équipe. Il y a eu des pourparlers similaires avec les autres clubs qui me voulaient.

Avant de me rendre à Barcelone, j'étais convaincu que c'était mon prochain club, j'étais parti pour rejoindre Barcelone. Il n'y avait aucune équipe au monde qui jouait un football plus beau. Mais Guardiola n'a pas assisté aux pourparlers et il ne m'a pas appelé les jours suivants. Il ne m'a même pas envoyé un sms. Il ne m'a pas montré qu'il voulait me recruter. Mon intérêt pour un transfert à Barcelone a alors rapidement diminué.

Ce qui m'a le plus vexé, c'est que Pep Guardiola n'ait même pas pris la peine de me rencontrer. Mourinho, lui, s'est battu pour moi, il était très convaincant, très chaleureux, tellement gentil ! L'opposé de l'entraîneur du Barça. J'ai donc choisi Mourinho et le Real. »

