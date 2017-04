Lacazette, premier choix d’un grand club !

Les joueurs en provenance de Ligue 1 explosent dans ce club...

Alexandre Lacazette, 24 buts en 27 matchs en Ligue 1 cette saison, est sous contrat avec l’Olympique Lyonnais jusqu’en 2019 et d’après le quotidien Bild , l’attaquant de 25 ans serait la cible numéro une du Borussia Dortmund en cas de départ de Pierre-Emerick Aubameyang. Auteur d’une troisième saison d’affilée à plus de 20 buts en Ligue 1, le natif de Lyon était également annoncé dans les plans de l’Atletico Madrid ou dans les plans du nouvel AC Milan. Avec un bilan de 96 réalisations en 200 rencontres, le BVB pourrait s’aligner sur les exigences financières élevées du Président Lyonnais.

D’ailleurs Bernard Lacombe, conseiller du président Jean-Michel Aulas, est revenu sur le sujet au micro de RMC.

« Le départ d’Alex sera très compliqué pour notre club, parce que même si on va peut-être prendre beaucoup d’argent, c’est un immense joueur et je pense qu’on se rendra compte de son départ une fois qu’il sera à l’extérieur. Là, ce sera beaucoup plus compliqué pour nous, à moins qu’on fasse un bon choix sur la recrue qui sera là. »