Zidane n’a pas peur de Lewandowski !

Tout se jouera sur des détails...

Après avoir réussi à s’imposer sur la pelouse du Bayern Munich en Ligue des Champions, Zinedine Zidane a compris que les hommes de Carlo Ancelotti vont devoir se surpasser pour tenter d’éliminer prématurément les champions en titre. Du côté des bavarois, l’équipe compte sur le retour de l’attaquant star Robert Lewandowski. De retour de blessure, le polonais est apte à jouer cette rencontre et représente un réel danger mais cela n’inquiète pas particulièrement le coach français.

« On sait quel joueur est Lewandowski. C'est un vrai numéro 9 et c'est un plus pour le Bayern. Mais c'est l'un des multiples joueurs du Bayern, qui a de toute façon de bons joueurs dans toutes les lignes. Cela ne me préoccupe pas. Ils ont beaucoup d'armes pour faire mal à l'adversaire, mais ils ont aussi des défauts, comme toutes les équipes. Nous allons essayer de jouer notre jeu et de réussir à nouveau un grand match. Le Bayern va faire un grand match et nous le savons. Cela va se jouer sur des détails. »

