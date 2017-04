''Iniesta méritait 15 Ballon d'Or !''

Ce sont les mots d'un joueur de Chelsea...

Cela fait une décennie que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo se sont partagés les Ballon d’Or, mais pour Eden Hazard, Andrés Iniesta aurait mérité cette distinction. Le milieu de terrain Barcelonais a soulevé tous les trophées possibles excepté ‘le graal’, le trophée récompensant le meilleur joueur de l’année. A 32 ans, en fin de carrière, beaucoup pense, comme le milieu de terrain des Blues, que cela pourrait être un regret pour l’espagnol.

« Le haut niveau, c’est aussi être présent dans les grands matches et gagner des titres chaque année. Pour moi, Iniesta méritait 15 Ballons d’Or ! Mais il ne marquait pas beaucoup et il ne l’a jamais gagné. Le meilleur joueur, ce n’est pas forcément le meilleur buteur. Cela fait quelques années que les stats passent avant le reste. C’est un peu dommage, mais on fait avec. »

