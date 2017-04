Chris Brown chaud pour un strip tease dans Privacy !

​Découvrez le nouveau clip de Chris Brown, ‘’Privacy’’.

On parle beaucoup de Chris Brown en ce moment, entre ses problèmes de violence, ses ordonnances restrictives, bref, bien peu de musique dans son actualité… Heureusement, le chanteur semble essayer de tourner la page, et d’oublier les erreurs du passé, en sortant de nouveaux clips.

Il a dévoilé aujourd’hui celui de ‘’Privacy’’, un clip rempli de néons, souvent très roses, de jolies filles, de paires de fesses, avec, bien entendu, une belle chorégraphie de Chris Brown, car après tout, la danse reste sa spécialité.

Le MC est dans un club de strip-tease, il semble réclamer un peu de ‘’Privacy’’ avec la danseuse, et on le comprend ! Et vous, vous le comprenez ?