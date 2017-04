Déjà un autre album pour Kendrick ??

​Les théories les plus folles germent autour d’un hypothétique nouvel album de Kendrick…

Kendrick Lamar a réussi a créé l’évènement. Toute la presse et la toile ne parlent que de son dernier album, ‘’Damn’’, quatrième projet solo du rappeur de Compton. L’album est validé par tout le monde, même Lebron James s’est filmé en train d’écouter les titres du MC aux tresses.

Mais à peine sorti, les fans ont déjà émis les plus folles rumeurs autour de la sortie imminente d’un autre album, dans la foulée. Kendrick pourrait ainsi espérer battre Future, qui lui avait sorti deux albums en une semaine.

Bon, ces théories sont plutôt farfelues, mais elles partent d’une base assez solide. Tout vient d’un tweet énigmatique de Sounwave, producteur principal de Top Dawg Entertainment (label de K.Dot) et de l’album de Kendrick.

"Mais si je vous disais... qu'il ne s'agit pas de la version officielle ?"

Puis, peu de temps après, il a posté une photo de Morpheus, pour faire référence au film Matrix, et sa réalité qui est en fait une illusion complète. Avec un clin d’œil notamment au célèbre code couleur ‘’pilule bleue / pilule rouge’’, où la pilule rouge renverrait à l’album ‘’Damn’’, dont la cover est rouge, et la bleue à… ‘’Nation’’, nom supposé de ce projet théorique.

Coïncidence, l’album sort le jour de la mort du Christ, le vendredi de Pâques. Kendrick met d’ailleurs en scène sa mort théorique dans le morceau ‘’Blood’’. Et comme le christ revient à la vie trois jours plus tard, la Toile s’est enflammée autour de cette rumeur.

L’opposition du bleu et du rouge, via les pilules pourrait aussi renvoyer à la guerre des Bloods contre les Crips que Kendrick essaie de faire cesser. Cette guerre entre les deux gangs rivaux de Los Angeles dure depuis 40 ans, et Kendrick s’est fortement mobilisé pour appeler à une paix progressive.

Pour ce qui est de l’hypothétique date de sortie, ça pourrait être le 16/04, date initalement annoncée par Apple Music pour la sortie de ‘’Damn’’.

Bref, beaucoup d’indices, beaucoup de questions, mais peu de réponses...