Lacrim bientôt président d’un club de foot ?

​Lacrim est bien décidé à donner un coup de pouce à sa ville.

Un disque d’or en une semaine, une marque de vêtements qui devrait bientôt arriver, une série sur Youtube qui a très bien marché : Lacrim a fait de 2017 sa chose. Mais comme pour tout bon businessman qui se respecte, pas de répit pour Karim Zenoud, qui a déjà mille plans en tête.

Le rappeur pourrait en effet s’attaquer au monde du ballon rond, et prendre en main un club de foot, plus précisément, celui de sa ville, Chevilly-Larue. C’est en tout cas ce qu’il a déclaré lors d’un entretien pour Le Figaro : "J’ai eu l’occasion, comme je l’ai expliqué, de prendre rendez-vous avec la mairie de Chevilly-Larue […] Pour essayer d’aider les jeunes. Moi je sais qu’on est très attachés au foot dans ma ville, personne n’y va, c’est la situation qui est là depuis près de 40 ans, vous savez, ce sont des vieux qui restent là-bas. […] C’est la plus mauvaise équipe du district, moi j’me suis proposé de récupérer le club, de m’occuper des jeunes dès 6 ans".

L’objectif est donc d’abord social, car on connaît l’importance du sport dans les quartiers pour les jeunes. Le rappeur continue sur sa lancée en insistant sur le fait d’accompagner les jeunes depuis le plus jeune âge : "On a une réelle éducation avec eux, on connait leurs parents, quand ils viennent, ils n’ont pas de chaussures, on sait pourquoi. […] Les problème sociaux, c’est un vrai travail. […] Si le gamin a un peu dérivé, on peut le prendre […] on peut l’accompagner, mais ça démarre à 6 ans."

Une belle initiative qui montre que Lacrim n’a pas oublié d’où il vient, même après plusieurs disques d’or.