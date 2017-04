Sakho, de pestiféré à bankable !

Comme dit Ribéry 'La roue tourne'...

Mamadou Sakho a connu une période difficile à Liverpool depuis l’arrivée de Jurgen Klopp.

L’entraineur a pris un malin plaisir à le ‘tricard’ dès le stage de pré-saison aux Etats-Unis en le renvoyant en Angleterre. La raison ? Aucune, mais il l’a justifié par un soi-disant écart de conduite.

Mais depuis qu’il a rejoint, en prêt cet hiver, Crystal Palace, le français contribue au redressement et au maintien du club en Premier League. Il est très rassurant pour ses partenaires et il permet aux Eagles de compter six points d’avance sur le premier relégable. D’ailleurs, Sam Allardyce, son nouveau coach, n’a que son nom dans la bouche.

De quoi réveiller l’appétit des clubs anglais…

Plusieurs clubs s’intéressent à Mamadou et Jurgen Klopp tenu à rappeler que le prêt n’est assorti d’aucune clause, ni d’option d’achat à la fin de la saison. Inutile de se leurrer, le français ne fait plus parti des plans du technicien allemand, Liverpool espère tout simplement profiter de son retour au premier plan pour revaloriser la côte de son joueur à plus de 35 millions d’euros.