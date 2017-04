D.R.A.M et Lil Yachty font tomber les singles de platine !

De quoi s'acheter encore beaucoup de "Broccoli"…

Avec plus de deux cents millions de vues, Big Baby D.R.A.M et Lil Yachty ont fait de "Broccoli" un véritable tube. Dévoilé il y a maintenant huit mois, ce titre aux sous-entendus explicite a rassemblé de nombreuses personnes et les chiffres peuvent le confirmer !

En effet, les deux rappeurs peuvent être fiers de leur produit venant d'être certifié quintuple single de platine soit cinq millions d'équivalents ventes et stream.

Une énorme victoire pour ce titre ayant fait ses débuts dans la plus grande simplicité sur Soundcloud avant de décoller sur YouTube et autres services de diffusion.