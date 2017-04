Big Sean décroche les étoiles avec ''Bounce Back'' !

Le single vient d'être certifié double single de…

Depuis la sortie de "I Decided" le 3 février dernier, Big Sean est devenu une référence en matière de rap américain jusqu'à se voir offrir les clés de la ville de Détroit.

Big Sean nous a dévoilé un projet des plus complets. Très pointilleux dans les prods, dans ses lyrics et surtout dans ses visuels, le rappeur se considérant comme le meilleur rappeur vivant du moment vient de décrocher une nouvelle récompense avec l'un de ses plus beaux clips.

En effet, le single "Bounce Back" disponible depuis le 12 décembre dernier et comptabilisant pratiquement quatre-vingt-treize millions de vues vient d'être certifié double single de platine.

Une récompense donnée après plus de deux millions d'équivalents ventes et stream, le rappeur a de quoi célèbrer !