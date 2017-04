Djibril Cissé traîne avec gros bonnets ?

Il a pas plaidé coupable NOOOOOOOOOOOOON....

Le 24 février dernier, Djibril Cissé a été mis en examen pour complicité de tentative de chantage à la 'sextape' contre Mathieu Valbuena.

Cinq autres personnes sont mises en examen dans ce dossier, dont le madrilène Karim Benzema (KB9), soupçonné d’avoir fait pression sur son ex-coéquipier en équipe de France pour qu’il paie en échange de la non diffusion de la vidéo pornographique à usage personnel.

« Cette décision est un non évènement puisqu'elle n'est que la conséquence automatique de cet arrêt qui a été rendu en l'absence de mon client. Monsieur Cissé prend acte de cette mise en examen, qui va maintenant pouvoir lui permettre de démontrer et confirmer l'absence de toute implication de sa part dans les faits en cause, ce qu'il ne pouvait faire jusqu'à ce jour. »

Bien qu’il soit le premier à avoir prévenu Mathieu Valbuena, Cissé n’aurait pas été désintéressé d’après le parquet de Versailles.

Qu'en pensez-vous ?