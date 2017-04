Rohff donne une date pour son retour !

​Rohff a annoncé la date de son retour…

Le mystère entourant le nouveau projet de Rohff, ‘’Surnaturel’’, se dissipe peu à peu. Il avait dévoilé il y a quelques semaines un extrait de ce nouvel album sur son compte Instagram. Un extrait qui avait fait beaucoup parlé, notamment ses fans, qui ont validé le morceau, trouvant que le MC avait gardé l’agressivité de ses jeunes années.

Depuis, il continue à faire monter l’attente, via notamment des vidéos post-écoutes publiées sur Facebook, où un fan donne ses réactions après l’écoute d’un son en exclusivité. Tout ça était bien joli, mais ça ne nous donne aucune date de sortie. On a tout de même réussi à en savoir un peu plus sur ce retour grâce au compte Instagram du MC.

Ahmed Sylla, l’humoriste, a demandé à Rohff quand il comptait revenir, dans une petite vidéo partagée par Rohff. Le rappeur lui a répondu qu’il allait balancer un nouveau son avant la fin du mois. On en ait pour l’instant pas plus, mais ça commence à sentir bon !