Will Smith pète un plomb et coupe les dreadlocks de son fils !

Mais pour quelle raison ?

Les deux sont inséparables autant à l'écran que dans la vie. Will Smith croit énormément en son fils et n'hésite pas à le mettre en avant dès qu'il peut. Du cinéma à la musique, Jaden Smith est aussi complet que talentueux et c'est pour cette raison que son père lui a coupé les cheveux, on vous explique.

En effet, le jeune de dix-huit ans vient de décrocher un nouveau rôle au cinéma dans le film "A Life In A Year". Jaden incarnera le rôle d'un jeune de dix-sept ans du nom de Daryn qui décide de faire profiter au maximum de la vie et du temps qu'il reste à sa petite-amie (jouée par Cara Delevinge) diagnostiquée d'un cancer en phase terminal.

Un film fort produit par Will Smith dans lequel Jaden doit obligatoirement couper ses dreadlocks ! Découvrez son père en train de prendre un malin plaisir à s'en occuper.

Rendez-vous en 2018 pour découvrir sa nouvelle coupe dans ce scénario touchant.