Quand les pochettes d’album inspirent des maillots de foot !

​Le collectif Graphic UNTD a imaginé des maillots de foot inspirés de pochettes d’albums rap.

On connaît les rapports étroits qu’entretiennent le rap et le football, et ce depuis des années : les footballeurs se mettent au rap, les rappeurs valident les footballeurs (Rohff / Griezmann, Booba / Benzema, Kaaris / Aurier, etc…), bref, ces deux mondes sont très connectés, surtout pour nous français.

Partant de là, les graphistes du collectif Graphic UNTD ont voulu rendre hommage au rap, en imaginant des maillots de foot inspirés d’albums de rap mythiques. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le résultat est plutôt excellent sur certains ! Parmi les albums, du 1995, du Orelsan, du Jay-Z, de Dr.Dre. Mention spéciale au maillot Outkast qu'on trouve très réussi. Et vous, lequel est votre préféré?

The Blueprint 3 – Jay-Z

Casseurs Flowters

Stankonia - Outkast

2001 – Dr.Dre

L’Ecole du Micro d’Argent – IAM

The W – Wu-Tang Clan

Drake - If You’re Reading This It’s Too Late

Deen Burbigo – Grand Cru

A Tribe Called Quest – The Low End Theory

Première consultation – Doc Gynéco

Untitled Unmastered – Kendrick Lamar

Extra Lucide – Disiz

La Source – 1995

Perdu d’avance – Orelsan

Feedback – Jurassic 5

Watch The Throne – Jay-Z Kanye West