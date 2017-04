Keblack arrache tout sur Youtube !

Le chanteur cartonne avec son titre phare.

Sorti de nulle part, Keblack est passé de l'ombre à la lumière dès la sortie d'un freestyle vidéo intitulé "Tout va bien".

Signé par la suite sur le label Bomaye Musik en mars 2015, maison de Youssoupha, Sam's ou encore Ayna, Keblack s'est présenté au public en offrant une nouvelle version de "Tout va bien".

Très bien accepté par la critique et validé par le public, le chanteur s'est placé parmi les nouvelles grandes révélations et bien plus avec son single "Bazardée". Ce titre connu de tous a été dévoilé le 18 novembre dernier et vient de dépasser la barre des cent millions de vues !

Un score incroyable pour cet artiste dont son premier album "Premier étage" a connu un certain succès depuis sa sortie le 27 janvier dernier.