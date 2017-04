Daniel Sam Vs Patrice Quarteron, la revanche s'annonce lourde !

Le boxeur anglais félicite Booba et clash Quarteron.

Le 24 novembre dernier, la star du muay thaï français a affronté le numéro un anglais Daniel Sam à la Halle Georges-Carpentier.

D'un côté Kaaris a donné de la force le temps d'un mini live à son pote Patrice Quarteron, et de l'autre le boxeur anglais est arrivé à la surprise de tous sur le titre de Booba "Salside" afin de narguer son adversaire.

Une opération plutôt réussite vu que Quarteron s'est incliné assez rapidement face à la violence de Daniel Sam. Une victoire grandement félicitée par B2O, ce dernier a même publié un titre en fin décembre dernier en l'honneur de Daniel Sam et intitulé du même nom dans lequel le rappeur s'en prend à ses ennemis.

Un single sans clip et seulement disponible sur le net qui vient d'être certifié single d'or avec plus de dix millions d'équivalent streams. Une victoire qui n'est pas passé inaperçu pour Daniel Sam et qui s'est empressé de féliciter le Duc sans oublier Quarteron dans un post Instagram avec en légende : "Je devrais battre le clown de nouveau donc tu peux faire la partie 2 !"

On attend la réponse de Patrice Quarteron avec impatience !