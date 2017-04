Machine Gun Kelly avec Quavo et Ty Dolla Sign sur son album !

​Découvrez la tracklist de ‘’Bloom’’, prochain album de Machine Gun Kelly.

On vous en avait parlé il y a quelques jours : Machine Gun Kelly revient très bientôt avec un nouvel album, ‘’Bloom’’, qui sortira le 12 mai prochain. Il avait déjà dévoilé la cover de son projet sur les réseaux sociaux.

On a maintenant un peu plus d’informations, notamment sur les invités et la tracklist ! On connaissait déjà le titre ‘’Bad Things’’, avec Camila Cabello, qui est déjà l’un des hits de l’album. Sur Instagram, le rappeur a dévoilé tous les titres composant l’album.

Au rayon des invités on retrouve notamment Quavo, du groupe Migos, et Ty Dolla Sign. Un morceau qui risque là encore de faire mouche et d’être en bonne place dans les charts. On vous met la tracklist intégrale juste en dessous.

1. “The Gunner”

2. “Wake + Bake”

3. “Go for Broke” Feat. James Arthur

4. “At My Best” Feat. Hailee Steinfeld

5. “Kiss the Sky”

6. “Golden God”

7. “Trap Paris” Feat. Quavo and Ty Dolla $ign

8. “Moonwalkers” Feat. Dubxx

9. “Can’t Walk”

10. “Bad Things” (with Camila Cabello)

11. “Rehab”

12. “Let You Go”

13. “27”