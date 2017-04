Bientôt Luna sous autotune !

Quand ton mentor c'est Booba...

Booba est un businessman accompli. L’interprète de « 92i Veyron » jongle entre sa musique, sa marque, ses médias et sa petite famille. Oui parce que le D.U.C est totalement fou de ses enfants. C’est via son compte Instagram que le rappeur partage avec ses deux millions de fans des photos et vidéos, quand il ne passe pas son temps à prouver qui est le patron, de ses enfants.

Cette fois, les internautes ont partagé un moment intime avec lui et sa fille. Chez les Yaffa, la musique semble être dans les gênes.Dans la vidéo ci-dessous, Luna accompagne la musique en chantant « You’re Welcome » de Dwayne Johnson tiré du dessin animé ‘Moana’, ‘Vaiana’ pour les francophones.

La vidéo est accompagnée de la légende suivante : #Beyoncé c’est mieux tu vas t’acheter un ke-gré et tu rentre chez oit !!! #saladetomatesoignons #Moanagang.

Nous pouvons penser que c’est de bon augure pour l’avenir, avec un mentor comme son papa Luna remboursera vite ses sacs Hermès...