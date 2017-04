Tory Lanez arrêté !

Tory Lanez a des ennuis avec la justice…

On avait quitté Tory Lanez à Paris, pour l’excellent clip de ‘’Anyway’’, dans lequel on le voyait poser dans de nombreuses grandes villes européennes. Il semblerait que l’humeur ne soit plus trop aux voyages, malheureusement pour le rappeur canadien…

En effet, le jeune artiste de 24 ans a été arrêté par la police hier, à Miramar (Floride). De nombreuses accusations pèsent contre lui : possession d’arme à feu, mais également de plus de 20 grammes de cannabis, conduite d’un véhicule mal enregistré et sans permis de conduire.

Le MC devait participer au Nobody Safe Tour en compagnie de Future, Migos, Young Thud, Kodak Black et Asap Ferg. Entre les ennuis judiciaires de Kodak Black et ceux de Tory Lanez, il ne va bientôt plus rester un rappeur en liberté pour accompagner Future en tournée…