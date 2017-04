Bientôt un nouvel album pour Demi-Portion !

Demi-Portion revient déjà avec un nouveau projet.

A peine trois mois après la sortie de ‘’2Chezmoi’’, Demi-Portion va remettre le couvert, et ce très rapidement. C’est en tout cas ce que semblent indiquer ses posts sur Facebook et Instagram. On a pour l’instant pas d’informations précises sur la date de sortie, mais elle devrait être proche, puisque Demi-P a déjà teasé un extrait d’un nouveau morceau.

Dans la vidéo, qu’on peut voir sur Facebook, le rappeur apparaît fidèle à lui-même, avec un bédo dans la main, le sourire aux lèvres, pour un son posé et rempli de bonne humeur.

Sur son compte Instagram, l’artiste a également posté une photo énigmatique, avec un petit chat au-dessus d’une flaque. Il est possible que l’image soit la future cover du projet. Et petit plus pour tous ses fans, ce sera un album gratuit!