Nas annonce un album en 2017 !

​Nasty Nas a confirmé la sortie de son album avant la fin de l’année.

Après 5 ans d’absence musicale quasi complète (son dernier album, ‘’Life Is Good’’, remonte à 2012), il semblerait que le retour de Nas dans les backs soit imminent ! Lors d’interviews récentes, il a d’ailleurs confirmé cette rumeur, en affirmant que son prochain album sortirait avant la fin de l’année 2017.

Cependant, il n’a toujours pas trouvé de nom. D’ailleurs, l’album ne serait pas encore tout à fait terminé, toujours d’après le rappeur de Brooklyn. Le projet sortira sur le propre label de Nas, Mass Appeal Records.

On imagine que ce disque fera beaucoup de bruit quand il sortira, car Nas fait partie de la caste des légendes du rap. En tout cas, le projet est sans aucun doute l’un des plus attendus de l’année. Et vous, vous l’attendez ?