Wiz Khalifa se voit offrir un Dodge Charger !

Un bolide à plus de 80 000 euros.

Avec plus de deux milliards six cents millions de vues, "See you again" de Wiz Khalifa et Charlie Puth est en train de devenir le clip de plus visionné de l'histoire.

La bande originale de "Fast and Furious 7" met en image de magnifiques voitures de sport Dodge et à cette occasion, le constructeur automobile a fait un merveilleux cadeau au rappeur mardi soir dernier à Manhattan.

En effet, l'interprète de "We dem Boyz" s'est fait offrir les clés d'un magnifique Charger SRT Hellcat 2017 flambant neuf. Un très généreux présent quand on sait que la voiture est disponible à partir de 80 000 dollars.

D'après TMZ, il semblerait que celle offerte à Wiz Khalifa soit de couleur jaune et noir, un petit clin d'œil à son célèbre single "Black and Yellow".

De plus, vous aurez l'occasion demain de découvrir la nouvelle chanson de Wiz Khalifa issu de "The Fate of the Furious" sortie le 12 avril dernier dans toutes les salles obscures.

Nous devinons que ce visuel mettra en scène de nouvelles Dodge plus belles les unes que les autres, l'occasion de peut-être découvrir le nouveau jouet de l'artiste.