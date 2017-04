Mbappé affole la planète foot !

Le joueur de 18 ans est devenu le prince de Monaco.

Lors de ce quart de finale l'AS Monaco s’est imposée face à Dortmund dans un Signal Iduna Park en feu. Le contexte était, certes, spécial mais les monégasques l’ont remporté et puis avec la manière, en grande partie grâce à Kylian Mbappé. Ce petit génie de 18 ans affiche une maturité et sérénité hors du commun.

Depuis la finale de la Coupe de la Ligue perdue face au Paris Saint-Germain, il n’avait plus été titulaire, mais hier, il a fait son grand retour. Ce repos forcé tait une stratégie bien préparée par son coach, Leonardo Jardim.

« Il progresse beaucoup, il travaille et comprend bien. On avait bien préparé ce match avec lui, c’est pour ça qu’il n’avait pas joué à Angers. Je crois qu’il va arriver au plus haut niveau s’il continue à travailler sa condition physique. »

Mais peu importe son jeune âge, il semble inarrêtable et a l’esprit bourré d’orgueil.

« J’avais à cœur de faire un gros match vu que j’avais été sur la touche entre guillemets lors des deux dernières rencontres. Le coach m’avait dit que ça faisait partie de la rotation, je l’ai accepté. Mais je voulais montrer ce soir que je pouvais apporter quelque chose à l’équipe, je l'ai bien fait. »

L’Europe a découvert un jeune joueur doté d’une large palette technique, il leur a tout fait hier soir. Avec ses crochets et accélérations chirurgicales, il a provoqué un penalty (non transformé) et planté un doublé. Nous vous proposons de découvrir sa prestation.

Vous l’aurez compris, le natif de Bondy affole le monde du football.