Wiz Khalifa sort un jeu mobile sur la Weed !

​Wiz Khalifa n’est jamais le dernier à avoir des idées fumeuses…

Après sa propre variété de weed, la Khalifa Kush, Wiz continue à diversifier ses activités. Enfin, diversifier est un bien grand mot, puisque les centres d’intérêt du rappeur de Pittsburgh sont toujours les mêmes, à savoir, l’herbe bien verte.

Continuant sur ce créneau, Wiz Khalifa a décidé de collaborer avec Metamoki, un éditeur de jeux vidéo spécialisé dans les jeux ‘’free-to-play’’ sur mobile, pour sortir ''Wiz Khalifa’s Weed Farm’’, un jeu qui va vous faire cultiver et améliorer votre weed virtuelle, pour ensuite la vendre.

Et comme Wiz fait les choses bien, le jeu sortira le 20 avril, pour le fameux jour du 420. Il est possible de s’inscrire en attendant la sortie, en se rendant sur le site du jeu, pour gagner un voyage tous frais payés pour le Colorado, et visiter la propre ferme de weed de Wiz Khalifa, ou encore assister à son concert !

Alors, vous y jouerez ?