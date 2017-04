Ed Sheeran valide Nekfeu !

​Ed Sheeran a déclaré qu’il adorait Nekfeu !

Il y a quelques jours, Ed Sheeran était invité de France Inter. Le chanteur britannique s’est livré sur son actualité, son album ‘’Divide’’, pendant l’émission ‘’Boomerang’’ d’Augustin Trapenard. Ça a également été l’occasion de parler un peu de rap, puisqu’Ed Sheeran et Nekfeu ont fait un titre ensemble en 2015, ''Reuf''.

Au sujet du Fennec, il a déclaré : ‘’ J'adore Nekfeu, c'est un type très intelligent. Il est tellement gentil aussi. C'est un rappeur mais il n'a pas une attitude arrogante. J'ai l'impression qu'il fait partie de mes amis. Et je sais que "reuf" veut dire frère ‘’. Beaucoup d’éloges pour le rappeur français, lui qui a déjà l’habitude de recevoir les éloges de la presse musicale.

Pour ce qui est du rap, l’anglais a dévoilé : ‘’ Je rappe. À ma façon mais je rappe. Beaucoup de gens pensent que ce n’est pas terrible mais ça remplit Bercy donc y'a des gens qui doivent aimer ça. Sur chaque album, j'essaie d'avoir au moins un titre rap. C'est une écriture thérapeutique, vous faites sortir tout ce que vous ne pourriez pas dire autrement. Dans une chanson d'amour, il n'y a pas autant de mots pour s'exprimer. Avec le rap, on peut mettre plus de mots, c'est beaucoup plus percutant.’’

A 26 ans, Ed Sheeran maitrise déjà le sens de la formule, et connaît l’efficacité d’une bonne punchline. Le plus hip hop des chanteurs ?