Bayern - Real, le choc des titans !

Ce soir la planète football sera injoignable...

Le Real Madrid est tombé sur un poids lourd en quart de finale de Ligue des Champions. Une affiche qui promet un magnifique spectacle. Carlo Ancelotti devra se passer de Robert Lewandowski lors de ce quart de finale aller. Il devrait être remis pour le match retour la semaine prochaine. Les caméras seront non seulement braquées sur les joueurs mais également sur les deux entraineurs puisque ce sera l’occasion, pour Carlo, de retrouver Zinedine Zidane, qui était son ‘tipeu’ pendant un an au Real Madrid.

« Quand vous avez un adjoint comme Zidane, qui avait une qualité fantastique en tant que footballeur, son charisme et sa personnalité peuvent vous aider et c'est ce qu'il a fait lorsque j'étais au Real. Il était aussi un très bon adjoint car il avait une très bonne relation avec les joueurs. Rencontrer Zidane quand il était joueur a un peu changé ma vision du football : j'ai compris que les joueurs étaient plus importants que le système. »

Ce n’est pas le seul à louer les qualités de notre légende vivante, Frank Ribery est admirateur du travail de Zizou et a donné les clés de la confrontation entre les deux équipes.

« En tant que footballeur, Zinedine Zidane était complètement fou. J'ai eu l'opportunité de jouer avec lui durant quelques matches avec la sélection française. Je préfère avoir Zinedine Zidane comme rival sur le banc de touche plutôt que sur le terrain. Il a commencé un incroyable voyage en tant qu'entraîneur, il a réalisé un grand travail. Il peut offrir à ses joueurs son expérience. »

Il est conscient qu’il faudra faire la différence dès le quart de finale aller.

« C'est important que nous réussissions un bon résultat lors du match aller à l'Allianz Arena et de marquer des buts. Nous avons démontré qu'à domicile nous pouvons battre n'importe quelle équipe du monde. Notre force à domicile est une grande arme. Au retour à Santiago Bernabeu, nous nous attendons à une ambiance incroyable, mais nous l'avons déjà dépassé dans le passé. »

Le champion d’Europe en titre cherchera à compter sur son trio d’attaquants, d’ailleurs, Zizou a tenu à les défendre devant la presse.

« Les membres de la BBC sont des joueurs d'expérience. Ce sont des joueurs habitués aux critiques. Meilleurs ils sont, plus ils sont critiqués. Ils le savent et ils sont habitués à cela. J'ai trois joueurs avec une très grande personnalité. Ce ne sont pas des moments qui les effrayent, ce sont des moments qui les motivent. Je ne crois pas qu'hors d'Espagne, la BBC est plus valorisée. Je ne le sais pas. En Espagne aussi, elle est valorisée. Pour moi dans le football espagnol, les gens connaissent bien le football, et ils savent la chance que nous avons de les avoir. Gareth Bale se rapproche de sa meilleure forme. Il est meilleur chaque jour. Et j'espère que demain nous allons voir sa meilleure version. »

« Je pense que ce Real Madrid est meilleur que celui de 2014 avec Carlo Ancelotti. Mais nous devons le démontrer. Les équipes du Real Madrid sont toujours bonnes. Il y a peu de différences donc chacun peut avoir son opinion. Nous espérons un Bayern Munich qui sera fort, qui va débuter fort la rencontre, et encore plus à la maison. Mais pas seulement. Ils savent gérer les matches à l'extérieur, en tentant de mettre de l'intensité dans leurs matches. Nous devons être forts. Nous pensons seulement au match de demain et tenter de le gagner. Chaque match est différent. Le 0-4 en 2014 a été spectaculaire, mais maintenant c'est une autre équipe, sûrement plus forte. C'est très clair. »

Arjen Robben, lui, estime que l’adversaire du soir est légèrement favori et il ne pense plus à la déroute subie il y a trois ans en Ligue des Champions.

« Nous devons faire une bonne différence pour aller à Madrid un peu plus tranquille. Le plus important c'est qu'ils ne marquent pas de but. Le Real Madrid est un peu plus favori que nous parce que c'est le tenant du titre. Ce sera un match serré et nous espérons seulement faire un bon match. Nous ne pensons plus à ce match, au 4-0. C'est du passé. Nous avions battu le Real Madrid avant cela. Cela ne compte pas. Il va y avoir des petits détails qui vont décider du résultat de la rencontre. Ce sont deux grandes équipes qui se rencontrent et la marge sera minime. Il y a beaucoup de qualité. »

« C'est quelque chose de spécial bien sûr d'affronter le Real Madrid. J'ai passé deux belles années là-bas. Mais maintenant je suis concentré sur le Bayern Munich. C'est la seule chose qui compte. J'aime beaucoup retourner à Madrid, mais maintenant ce n'est pas la chose la plus importante. »

C’est aussi l’occasion pour Toni Kroos de retrouver son ancien club et il s’est montré excité à l’idée de revenir à l’Allianz Arena avec le Real Madrid.

« J'ai gagné de nombreux titres, j'ai joué avec des joueurs fantastiques et j'ai travaillé avec des entraîneurs de haut niveau, alors j'ai vraiment de bons souvenirs de mon temps au Bayern. Après tout, le Bayern a été une période spéciale dans ma carrière. J'essaie de rester à jour avec la façon dont l'équipe continue, bien que cela puisse parfois être difficile, car nous avons beaucoup de matches ici et je consacre beaucoup de temps à ma vie privée aussi. Il y a encore beaucoup de joueurs là-bas avec lesquels j'ai joué beaucoup et d'autres avec lesquels je joue encore pour l'équipe nationale, alors je suis toujours en contact avec eux. »

« J'ai dû quitter la maison pour la première fois lorsque j'ai rejoint le Bayern Munich, c'était ma première fois seule. Et ce n'est pas seulement le fait de devenir professionnel, mais aussi hors du terrain. Je devais m'organiser aussi et c'est une tâche difficile pour un jeune de 16 ans. Mais je pense que j'ai très bien agi dans les deux domaines, sportif et personnel. J'ai rejoint la première équipe relativement rapidement à Munich. C'est là que j'ai joué mes premiers matches en tant que professionnel. Puis, après mon prêt de 18 mois à [Leverkusen, j'ai joué beaucoup plus. »

Et enfin pour les nostalgiques, retrouvez tous le résumé du match aller entre les deux formations.

Qui aura le dessus ce soir ?