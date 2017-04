B.O.B, TI et Ty Dolla Sign se mettent bien dans le clip de ‘’4 lit’’ !

​Découvrez le dernier clip de ‘’4 lit’’, avec B.O.B, T.I. et Ty Dolla Sign!

B.O.B était un peu en retrait du rap game depuis quelques temps. Il n’avait pas sorti d’album depuis 2015, ce qui, à la vitesse où les vedettes naissent et disparaissent dans le rap d’aujourd’hui, et une éternité. Il été englué dans les bad buzz, après avoir notamment soutenu plusieurs fois, et le plus sérieusement du monde, que la terre était plate, parce qu’il était évident qu’elle soit plate pour n’importe qui ayant déjà pris l’avion…

Le résultat, c’est une polémique qui a bien fait marrer la Toile. Mais le rappeur a décidé de remettre les gants pour vous offrir un nouveau son, plutôt lourd, ainsi qu’un nouvel album qui sera bientôt disponible ! Le nom du projet, c’est ‘’Ether’’ (décidemment, ce morceau à la cote en ce moment), et il devrait être disponible le 12 Mai prochain.

En attendant, B.O.B vous tease cet album avec le clip de ‘’4 Lit’’, premier single de l’album, où le MC apparaît aux côtés de T.I. et Ty Dolla Sign. Un titre plutôt doux, pour un clip rempli de jolies filles qui s’embrassent, produit par Booby Ray Simmons. On vous laisse découvrir tout ça, dites-nous ce que vous en pensez !