Deux hommes se battent à coup de pelle pour Tupac et Kendrick Lamar !

Les fans sont prêts à tout pour défendre leur artiste...

Les rivalités et les clashs font partie intégrante du rap et qu'on n'aime ou non cette facette du hip-hop, il faut l'accepter.

Nombreux sont les artistes à s'affronter sur les réseaux sociaux ou derrière un micro, mais cette fois-ci, deux fans se sont réellement battus pour défendre leur rappeur.

En effet, vendredi dernier Tupac Shakur a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame d'un côté, et de l'autre les fans se plaignaient d'avoir à attendre une autre semaine pour l'album de K-Dot. Deux artistes ayant eu un réel impact sur leurs générations respectives qui créent inconsciemment des conflits chez leurs fans.

Effectivement, deux hommes se sont battus à Falmouth dans le Maine pour savoir qui était le meilleur rappeur entre 2Pac et K-Dot. Défendant coûte que coûte leur artiste, l'un des deux hommes est même allé jusqu'à prendre une pelle afin de frapper son opposant avec, avant de se faire exclure de la propriété où ils se trouvaient.

La police a déclaré que l'incident était encore à l'étude et aucune arrestation n'a été faite à ce stade. Alors, quel est le meilleur rappeur entre Kendrick Lamar et Tupac Shakur, selon vous ?