Booba et Quarteron, cette histoire va-t-elle s’arrêter un jour ?

​Les deux se sont encore attaqués via Instagam interposé…

Alors que Booba aurait encore provoqué Quarteron sur Instagram, suite au single d’or reçu pour son titre ‘’Daniel Sam’’, avec encore une forêt de hashtags comme ‘’#unemaindevantunemainderrière’’ ou ‘’#rdvàlarentréedesclashs’’, le boxeur a décidé de répondre, avec toute la subtilité qui le caractérise…

Une fois n’est pas coutume, Patrice Quarteron a décidé de déterrer les vieux dossiers sur le DUC. Sur Instagram, il a publié une vidéo montage où il rappelle qu’en 2015, Booba aurait passé une soirée très agréable avec une certaine Inès, qui aurait été mineure au moment des faits. L’incendie avait été rapidement éteint après que la jeune fille a démenti ces accusations, mais la rumeur était déjà lancée…

Voilà qui ne va certainement pas plaire à Booba, qui va une fois de plus répondre, avant que Patrice Quarteron ne surenchérisse et ainsi de suite… Si jamais un des deux vient par ici lire cet article, par pitié, écoutez ce que disent les fans dans les commentaires : Patrice, on veut te voir sur le ring plus de 15 secondes pour ton prochain match, alors prépare toi au lieu passer ton temps sur le net. Quant à Booba, le tollé provoqué par la sortie de son best-of ‘’Autopsie 0’’ a déjà dû le convaincre de retourner tout arracher en studio.

Bref, on compte sur vous pour continuer à déchirer dans vos disciplines respectives. Le monde est assez grand pour vous deux. Et puis un nouveau clash tous les deux jours, ''c'est beaucoup non'' ?