Quand Quavo néglige totalement Chris Brown !

Début 2017, Chris Brown a reçu (de nouveau) une ordonnance restrictive à l'égard de son ex-petite amie Karrueche Tran suite à une accusation de violences conjugales. Une séparation plutôt dure pour le chanteur qui reste attaché au célèbre mannequin de vingt-huit ans, mais malheureusement Karrueche a bel et bien tourné la page et pas avec n'importe qui…

Il semblerait que Quavo sorte en cachette avec Karrueche depuis quelques temps déjà ! Une nouvelle mettant Chris Brown très en colère car d'après ce dernier, le membre de Migos lui aurait planté un couteau dans le dos.

En effet, Chris avait une relation commerciale, mais surtout personnelle avec Quavo. L'ayant invité à son domicile, collaborant sur des chansons du rappeur d'Atlanta avant que ce dernier ne décolle dans le rap game, ou encore en allant jusqu'à assister à de nombreuses soirées promotionnelles du groupe, la star du RnB a porté Quavo dans son cœur et se sent trahit.

Pendant que Chris Brown donnait de son temps et de sa personne à promouvoir l'album récent de Migos "Culture", Quavo passait du bon temps en compagnie de Karrueche Tran dans le plus grand des secrets. L'interprète de "With You" est même allé jusqu'à dire que son interdiction de l'approcher a été orchestré par les deux tourtereaux afin de le sortir de l'affaire une fois pour toutes et de passer du temps ensemble.

Un beau coup en traître de la part de Quavo sachant que Chris le considéré, comme le reste du groupe, en véritable ami et frère d'après son entrevue avec Billboard.