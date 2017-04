Mariah Carey lance son label et largue son mec !

Grosse actu pour la diva Mariah Carey…

''La vie est pleine de surprises'', rappait LIM à l’ancienne avec son groupe ‘’Mov’vez Lang’’. C’est encore plus vrai quand on a la vie de Mariah Carey visiblement. La chanteuse continue en effet à remplir les pages des tabloïds et autres magazines people alors même que son actu musicale est au point mort depuis quelques temps déjà…

Cette fois, la diva a décidé de lancer son propre label ! En collaboration avec Sony Music et Epic Records, la chanteuse va fonder un label à son nom, ‘’Butterfly MC Records’’. Au vu du nom, on peut déduire que la chanteuse est toujours aussi egocentrique et également romantique. Elle a également annoncé un album avant la fin de l’année. Mariah a déclaré : « Je mets toute mon âme dans la création de ma musique. Je suis tellement heureuse d’ouvrir ce nouveau chapitre de ma carrière et de continuer à travailler avec les gens que j’aime ».

Tout va bien dans le meilleur des mondes, donc ? Non, puisque Mariah vient de larguer son petit ami avec qui elle était depuis à peine quelques mois. Après le milliardaire James Packer, elle s’était attaché au jeune danseur de 33 ans, Bryan Tanaka, avant de finir à nouveau célibataire.

Messieurs, si vous cherchez toujours l’élue de votre cœur…