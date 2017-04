Floyd Mayweather met sa Bugatti en vente du Ebay !

Money porte bien son surnom…

Après avoir remporté 150 millions de dollars lors de son dernier combat face à Pacquiao, le sportif le mieux payé sur une année de l'histoire s'est payé une Bugatti Veryon Grand Sport Vitesse au prix de 500 000 euros en 2015.

Homme d'affaire qu'il est, le boxeur qui doit prochainement affronter Conor McGregor a décidé de vendre sa luxueuse voiture sportive sur Ebay ! Non, ce n'est pas une blague, la voiture est bel et bien en vente au prix de … 3 950 000 dollars ! Celui qu'on surnomme Money fera donc un bénéfice de plus de 3 450 000 euros si la voiture trouve un acheteur, plutôt malin le Floyd.

En attendant, Mayweather devrait plutôt préparer son combat face à la légende de l'UFC Conor McGregor au lieu de vendre ses jouets à des prix exorbitant…