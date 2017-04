Soprano, triple médaillé !

​Soprano vient de décrocher une sacrée récompense pour ‘’L’Everest’’ !

Tout roule, roule, roule pour Soprano en ce moment. Son single ‘’Roule’’ est en rotation environ 10 fois par jour sur toutes les radios, ‘’En feu’’ tourne dans les clubs de France, pendant que le rappeur multiplie les apparitions remarquées, au Vélodrome, à la Télévision.

On peut donc dire que Sopra est au top, et encore plus depuis aujourd’hui. En effet, l’artiste vient d’être récompensé pour les ventes de son album ‘’L’Everest’’ qui s’est écoulé à 300.000 exemplaires. C’est donc un triple disque de platine qui va être décerné au rappeur.

Et tout ça en seulement 6 mois, puisque l’album est sorti le 14 octobre dernier. Félicitations à lui !