Une statue de Tupac à 500 000 dollars !

Il faudra se déplacer en Géorgie pour la voir…

Disparu depuis 1996, Tupac est devenu bien plus qu'un mythe. Considéré parmi les légendes de notre époque par son style musical, son implication politique et social, et sa mort des plus étranges, l'artiste reste bien présent malgré son malheureux départ.

En effet, en Géorgie, un amphithéâtre dédié aux arts porte le nom "Tupac Amaru Shakur Center" et possédait en 2015 une grande statue de l'artiste, récupérée par la famille du défunt suite à la vente du centre la même année.

Repris par Jim Burnett, ce dernier a décidé de faire appel à l'artiste Nijel Binns afin de construire de nouveau une statue à l'effigie du rappeur. Avec un budget d'un demi-million de dollars, l'artiste souhaite créer une statue de plus de deux mètres de haut en bronze sur un modèle d'argile de trente centimètres.

Ce projet devrait voir le jour en septembre suite au 21ème anniversaire de la mort de Tupac. En attendant, soyez présent le 16 juin prochain pour la sortie de "All Eyez On Me" dans toutes les salles obscures !