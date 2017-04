Où sont passés les sons de ‘’Detox’’ ?

​Dr.Dre révèle ce que sont devenus les sons prévus pour son album ‘’Detox’’.

Alors que ‘’Detox’’, le troisième album solo de Dr Dre, était l’un des évènements les plus attendus de l’histoire du rap game, les fans ont tous été déçus par le rappeur de Compton, puisque ce projet n’est jamais sorti. Pas assez bon, pas assez travaillé, pas assez de motivation, Dr Dre a donné tout un tas de raisons, qui ne seront malheureusement jamais valables pour les fans de hip hop.

D’autant plus qu’on sait que beaucoup de sons étaient déjà prêts et enregistrés. D’ailleurs, tout le monde se demande ce que sont devenus tous ces titres, et Dr.Dre et ses proches ont semé quelques indices dans la presse pour retrouver les morceaux initialement prévus sur ‘’Detox’’…

‘’The Recipe’’, Dr.Dre feat. Kendrick Lamar

Scoop Deville, producteur proche de Dre et Snoop, a confirmé que le titre était initialement prévu pour ‘’Detox’’, avec Damian Marley sur la version originale. On a donc raté un featuring entre Dre et Damian Marley…

‘’Get Rich or Die Tryin’ ‘’ de 50 Cent

En mars 2003, Dr.Dre a avoué au magazine américain XXL avoir donné les meilleures instrus prévues pour ‘’Detox’’ à 50 Cent pour la bande son de son film. Pour rappel, Dre avait produit ‘’In Da Club’’, ‘’If I Can’t’’, et ‘’Back Down’’ sur l’album de Fifty. De très bonnes prods, surtout à l’époque…

‘’Throwback’’ remix, Usher feat. Jadakiss

Le producteur Just Blaze a dévoilé en 2006 à Scratch Magazine que le titre d’Usher en featuring avec Jadakiss devait être sur l’album de Dr.Dre… Encore une connexion qui aurait pu être très lourde.

‘’The Documentary’’ de The Game

Toujours dans le même article, on apprend que certaines chansons étaient prévues pour l’album de Dre. Voici la liste des sons produits par Dre sur le projet de The Game : ‘’Westside Story’’, ‘’Higher’’, ‘’How We Do’’, ‘’Start From Scratch’’, ‘’Don’t Worry’’.

‘’Cheers’’, d’Obie Trice

Encore sur le même article, on apprend que plusieurs sons de l’album d’Obie Trice, ex-membre du D12 (le crew d’Eminem), étaient initialement prévus pour être sur ‘’Detox’’, et notamment ceux-ci, produits par Dre : ‘’The Set Up’’, ‘’Shits Hits The Fan’’, ‘’Look In My Eyes’’, ‘’Oh!’’.

‘’Say Dr.Dre’’ de Crooked i

Le rappeur de Long Beach aurait dû être le ghostwritter de Dr.Dre pour ce morceau qui devait figurer sur ‘’Detox’’. Finalement, il n’aura été sur aucun projet…

Trois sons de T.I.

En 2009, alors que l’album Detox était annoncé pour la fin d el’année, trois sons avec T.I. avaient fuité sur le net. Il s’agit de ‘’Dr Dre ft T.I. – This Is Detox'', ‘’Dr Dre ft T.I. & Nas – Topless’’, ‘’Dr Dre ft T.I. – Shit Popped Off’’.

‘’Under pressure’’ Dr.Dre feat. Jay-Z

Encore une chanson qui a fuité sur le net, en 2010, et qui n’a finalement été mise sur aucun projet…

‘’Syllables’’, de Dr.Dre, Eminem, 50 Cent, Jay-Z, et Stat Quo

Un morceau enregistré en 2007, dans la plus pure tradition des morceaux West coast où beaucoup de monde vient kicker sur l’instru.

Si on ajoute à ça ‘’Kush’’ (avec Snoop et Akon), ‘’I Need a Doctor’’ (avec Eminem) et ‘’Die hard’’ (toujours avec Eminem), on arrive avec un tracklist qui aurait pu faire pâlir toute la concurrence… Mais Dr.Dre a jugé qu’aucun de ces sons n’étaient dignes de figurer sur son ‘’Detox’’…