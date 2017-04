50 cent frappe une fan !

Après le featuring avec Chris Brown, rien ne va plus !

Samedi dernier, 50 Cent a fait parler de lui, mais pas comme il l'aurait souhaité… Alors qu'il se produisait en concert dans l'état du Maryland aux États-Unis, le rappeur à la carrière impressionnante s'est "légèrement" emporté !

En effet, l'ancien leader de G-Unit s'est approché du public afin de taper dans la main de quelques personnes mais l'une d'entre elles désirait beaucoup plus qu'un "check" de sa part. L'admiratrice n'a pas hésité une seconde à saisir la main du rappeur et à la tirer histoire de l'avoir au plus près d'elle cependant… Curtis James Jackson, de son vrai nom, n'a pas vu les choses sous cet angle et lui a décroché un direct en pleine tête !

Une réaction très violente qui n'est pas passée inaperçue sous l'objectif des caméras de TMZ, on découvre par la suite que 50 Cent a invité la jeune femme à monter sur scène afin d'éviter les problèmes. On remarque que cette dernière a très vite oublié l'incident vu qu'elle s'est mise à twerker dans le plus grand des calmes juste après.