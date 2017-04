Le football est Ed Sheeranisé !

Après ‘Bohemian Rhapsody’, c’est au tour de ‘Shape of you’ !

Cette vidéo fait le buzz sur les réseaux sociaux. Il s’agit d’une reprise de « Shape of you » d’Ed Sheeran à la sauce football. Un son rythmé d’énumération d’anciennes et actuelles gloires du ballon rond. Que l’on soit hip hop ou non, personne n’est passé à côté de ce hit. Dès sa sortie, la chanson se range à la première place des palmarès de plus de soixante-dix pays du monter entier sur les plateformes numériques. La chanson était d’ailleurs écrite à l’origine pour Rihanna, mais il choisit finalement de ne pas léguer son œuvre.

« C’est en fait une chanson très banale parce que je m'étais lancé dans l'écriture de chansons pour d'autres personnes avec un type nommé Steve Mac et Johnny McDaid, et nous écrivions cette chanson et je me disais 'Ça marcherait bien pour Rihanna'." Il poursuit : "Et puis je me suis mis à chanter les paroles comment 'putting Van The Man on the jukebox' et je me suis dit 'Elle ne va pas vraiment chanter ça, si ?' Et après on a un peu décidé au milieu du processus qu'on allait garder la chanson pour moi. »

Qu'en pensez-vous ?