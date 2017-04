Lacrim déjà disque d’or !

​Lacrim réalise une grosse performance…

‘’Force et Honneur’’ s’annonçait déjà comme l’album de tous les records pour Lacrim, grâce à l’élan de solidarité autour de son séjour en prison, et sa web série qui a très bien amené l’univers de l’album. Eh bien, désormais, c’est fait, l’album explose tous les records pour Karim Zenoud.

En effet, ‘’Force et Honneur’’ vient de décrocher le disque d’or, une semaine seulement après sa sortie. Plus précisément, le projet s’est écoulé à 62 015 exemplaires, signant ainsi le meilleur démarrage de l’année (juste derrière ‘’Missions Enfoirés’’), le meilleur démarrage en streaming (avec 28 027 exemplaires ajustés), ainsi qu’un record de stream sur Spotify et Deezer.

Un véritable carton plein, pour un album où Lacrim avait mis de gros moyens, puisqu’il avait invité Ghali, Booba, SCH, Brulux, AM et Walid. Voilà qui est très encourageant pour le rappeur !