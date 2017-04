Un extrait de PNL a fuité !

La machine est lancée...

Le come-back de PNL est de plus en plus proche. Depuis le premier album "Que la famille", les deux frères de Corbeil-Essonnes se sont placés parmi les leaders du rap français. Avec plusieurs centaines de milliers d'albums vendus, en comptabilisant "Le monde Chico" et "Dans la légende", ceux se battant pour la paix et l'argent sont attendus comme le messie par certains, voir beaucoup !

Un retour qui se fera très prochainement sur scène lors d'une tournée de Zéniths suivie d'un Bercy, complet en quelques minutes, mais également en studio si on en croit leurs diverses publications à ce sujet.

En effet, roi de la communication, PNL gère ses réseaux sociaux à merveille et sait faire monter la pression à chaque publication. Après avoir demandé à ses fans d'envoyer des prods pour le prochain opus, nous venons de découvrir un extrait inédit d'un titre certainement issu du quatrième album.

Cependant, aucune date de sortie n'a encore été fixée, sera-t-elle dévoilée pendant le Bercy à l'instar de Nekfeu ? En attendant, préparez-vous à découvrir la quatrième partie tant attendue appelée "Jusqu'au dernier gramme" !