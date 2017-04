Seth Gueko, bientôt dans le porno ?

​Seth Gueko s’est confié sur ses possibilités de reconversion…

La sortie de son album ‘’Barlou’’, l’année dernière, a été un succès au niveau des critiques. Un bon projet, qui n’empêche pas Seth Gueko de se projeter dans le futur et d’imaginer ses différentes possibilités de reconversion après le rap.

Parmi ces possibilités, il y en a une qui a retenu notre attention. Lors d'une interview, Seth Gueko a avoué qu’il pourrait bien aller faire un tour du côté… du porno ! Et on ne parle pas simplement d'un clip sur PornHub... Le MC a déclaré : ‘’Les stars du X me sont… On va dire que c’est une reconversion qui me trotte dans la tête… Ce n’est pas une blague… J’aurais eu les couilles de le faire’’.

On a aucun mal à le croire, d’autant que ça n’est pas la première fois que le Professeur Punchline nous parle de son intérêt pour ‘’la bonne chair’’. Il en a même profité pour passer un message aux deux maisons de productions françaises de porno les plus célèbres, Marc Dorcel et Jacquie et Michel! On vous laisse voir ça…