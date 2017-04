Mister V débarque au cinéma !

L'humoriste est sur tous les fronts.

Mister V fait, sans aucun doute, partie des humoristes les plus appréciés de cette génération. En plus d'être très talentueux sur YouTube, sur scène, sur les réseaux sociaux et même dans le rap, Yvick de son vrai nom débarquera le 21 juin prochain au cinéma avec un film des plus fous !

Intitulé "Le Manoir", cette comédie d'horreur à l'instar de "Scary Movie" raconte l'histoire d'une bande d'étudiants venu fêter la nouvelle année dans un vieux manoir isolé de tout, même d'internet. Mais peu après leur arrivée, des événements étranges perturbent l'ambiance, avant que la fête ne tourne carrément au cauchemar.

Une comédie réalisée par Tony T.Datis avec un casting aussi fou que le scénario composé des Youtubeurs Natto, Kemar, Ludovik et Mister V. En plus de sortir son premier album le 19 mai prochain, on aura l'occasion de retrouver le comédien ce 21 juin au cinéma, une belle année pour Yvick !