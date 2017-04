Jay-Z se retire de Spotify et Apple Music !

Jay-Z ne veut plus faire gagner d’argent à Apple Music et Spotify.

On vous en parlait déjà il y a quelques temps, mais le streaming est en train de changer très rapidement. Spotify avait la semaine dernière rendu certains albums publiés chez Universal accessibles uniquement aux titulaires d’un compte Premium, pendant les deux semaines suivant la sortie du projet.

Cette fois c’est Jay-Z qui lance un coup de pied dans la fourmilière, en retirant purement et simplement ses musiques de Spotify et d’Apple Music. Le rappeur et businessman new-yorkais espère ainsi booster son propre service de streaming, Tidal, dont il est propriétaire et dirigeant (comme Kanye, mais ce dernier n’est que simple actionnaire), et seul service de streaming légal à disposer des sons du ‘’King of NYC’’ à partir d’aujourd’hui.

Voilà qui va probablement relancer la guerre entre les différentes plateformes d’écoute !